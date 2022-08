HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING stuft New Work auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für New Work nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 285 Euro belassen. Der Umsatz des Karrierenetzwerks habe weitgehend den Erwartungen entsprochen, schrieb Analystin Nicole Winkler in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das operative Ergebnis (Ebitda) sei besser als prognostiziert ausgefallen./edh/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2022 / 09:51 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2022 / 09:51 / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die New Work Aktie an der Börse Tradegate hat ein Plus von +1,43 % auf 141,8EUR erreicht.



