Der Nasdaq 100 präsentierte sich in den letzten Wochen (bzw. Monaten) in einer überaus robusten Verfassung. Seit dem markanten Tief, das er Mitte Juni ausbildete, konnte der Nasdaq 100 deutlich zulegen.

Was zunächst als technische Reaktion auf die vorherigen, massiven Kursverluste begonnen hatte, manifestierte sich in der Folgezeit. Zudem gaben weitere Faktoren der Erholung Schub. Neben dem Verlauf der Quartalsberichtssaison (lief trotz einiger herber Enttäuschungen robust) gehören auch die zuletzt nachlassenden Zinsängste dazu.

Besonders der zinssensible Technologiesektor litt unter dem restriktiven Vorgehen der US-Notenbank bzw. die Aussicht auf dessen Fortsetzung. Dass am Mittwoch (10.08.) die US-Verbraucherpreise unterhalb der Erwartungen liegend veröffentlicht wurden, nährt nun die Hoffnung, dass die Fed möglicherweise nicht ganz so restriktiv, wie bislang befürchtet, vorgehen wird. Ob dem so sein wird, bleibt abzuwarten. Zumindest ist erst einmal der Optimismus zurück.

Darüber hinaus offeriert der untere Chart des Nasdaq 100 die Fortsetzung der Aufwärtsbewegung, sofern es dem Index gelingt, eine wichtige Hürde zu überspringen.

Der Nasdaq 100 hielt in den letzten Wochen den Druck auf der Oberseite aufrecht. Hin und wieder streute der Index Rücksetzer und kurze Verschnaufpausen ein, die aber der Aufwärtsbewegung eher zuträglich waren, als sie ihr schadeten.

Vor allem die Ausbrüche über die Widerstandszone 12.000 Punkte / 12.200 Punkte sowie über den Bereich um 13.000 Punkte waren wichtige Teilerfolge. Den Ausbruch über die 13.000er Marke muss der Nasdaq 100 nun manifestieren, will er den nächsten markanten Bereich um 14.000 Punkte ins Visier nehmen.

Eine Ausdehnung der Bewegung über das vermeintlich gut ausgebaute Widerstandscluster 14.000 Punkte / 14.300 Punkte inkl. der dort verlaufenden 200-Tage-Linie wäre aus charttechnischer Sicht ein Meilenstein. Sollte es hierzu kommen, würde sich darüber hinaus der Ausbruch aus dem bis zuletzt dominanten Abwärtstrend (rot dargestellt) bestätigen.

Kurzum. Der Nasdaq 100 hat das Momentum auf seiner Seite. Aktuell gilt es auf der Unterseite, den Bereich um 13.000 Punkte zu verteidigen und das Aufwärtsszenario nicht zu gefährden. Sollte es signifikant darunter gehen, ist Obacht geboten. Auf der Oberseite ist die Aufgabenstellung ebenfalls klar definiert: Der Nasdaq 100 muss den Bereich 14.000 Punkte / 14.300 Punkte zurückerobern.