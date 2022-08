Unsere letzte Kommentierung zum japanischen Leitindex Nikkei 225 überschrieben wir an dieser Stelle mit „Das war noch nichts!“. Darin thematisierten wir den zuvor gescheiterten Versuch, nachhaltig über die Zone um 28.000 Punkten vorzustoßen. Nach einer Zwischenkorrektur nimmt der Nikkei 225 nun erneut Anlauf. Gelingt es dieses Mal, die Tür aufzustoßen?

Rückblick. In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Dem Nikkei 225 gelang es zwischenzeitlich, über die Marke von 28.000 Punkten zu laufen. Horizontalwiderstand und 200-Tage-Linie formten in diesem Bereich ein veritables Widerstandscluster, das mit dem Vorstoß zu bröckeln begann. Kurzzeitig sah es zudem so aus, dass es dem Index gelingen könnte, auch die Dominanz des bis dahin gültigen Abwärtstrends (grün) zu brechen. Doch der Vorstoß erlangte letztendlich keine Relevanz. Im entscheidenden Moment versagten dem Nikkei 225 die Kräfte. Der Index konnte nicht entscheidend nachsetzen und das Ausbruchsszenario manifestieren. Mittlerweile ist der Nikkei 225 in den Abwärtstrend zurückgekehrt. Gewinnmitnahmen setzten ein. Sie ließen den Index wieder nach unten kippen. Aktuell hat sich der Nikkei 225 erneut in eine prekäre Lage manövriert und nimmt nun die wichtige Unterstützungszone 26.200 Punkte / 26.000 Punkte ins Visier. Sollte diese nicht halten, stünde im Bereich von 25.500+ Punkten eine weitere Unterstützung bereit. […]“

Bleiben wir gleich bei den charttechnischen Aspekten.

Nachdem der Nikkei 225 noch einmal die Unterstützungszone 26.200 Punkte / 26.000 Punkte einem Test unterzog, drehte der Wind. Der Nikkei 225 lancierte einen Vorstoß auf der Oberseite. Der Index verzeichnete mit der Rückeroberung der 27.000 Punkte rasch einen ersten Teilerfolg, der zudem die Erholung aus technischer Sicht weiter befeuerte. Damit rückte der eminent wichtige Widerstandsbereich um 28.000 Punkte in den Fokus des Handelsgeschehens.

Der Nikkei 225 unternahm in den letzten Tagen einige Versuche, sich dieses Widerstandsclusters (erstreckt sich bis in den Bereich von 28.300 Punkte) zu entledigen. Der robuste Wochenschluss nährt nun die Hoffnung darauf, dass das Unterfangen gelingen könnte. Auch der Nikkei 225 profitierte zuletzt von den abgeschwächten Zinssorgen in den USA. Mit den am Mittwoch (10.08.) veröffentlichten US-Verbraucherpreisen verstärkte sich der Optimismus an den Aktienmärkten wieder. Ob damit das Ende der Korrektur eingeläutet wurde, bleibt abzuwarten.

Kommen wir auf den Nikkei 225 zurück. Der Nikkei 225 profitiert von einem weiterhin schwachen Japanischen Yen, wenngleich dieser sich zuletzt an den Devisenmärkten – etwa gegen den US-Dollar – berappeln konnte. In den kommenden Handelstagen stehen in Japan zudem einige wichtige Konjunkturdaten auf der Agenda. Hier ein kleiner Auszug:

Mittwoch, 17.08.: u.a. Handelsbilanz

Freitag, 19.08.: u.a. Verbraucherpreise

Kurzum. Dem Nikkei 225 stehen wichtige Handelstage ins Haus. Zum einen gilt es, den angelaufenen Ausbruch zu manifestieren. Zum anderen gilt es, die anstehenden Konjunktur- und Preisdaten zu verarbeiten. Sollte es keine Störfeuer geben, könnte der Nikkei 225 aus charttechnischer Sicht den Vorstoß in Richtung 29.000 Punkte / 29.300 Punkte ausdehnen. Obacht ist hingegen geboten, sollte es für den Index noch einmal nachhaltig unter die 28.000er Marke gehen.