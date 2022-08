Termine Unternehmen



07:50 Uhr, Deutschland: Home24, Q2-Zahlen

11:00 Uhr, Deutschland: Nexus, Halbjahreszahlen

12:30 Uhr, USA: Home Depot, Q2-Zahlen

13:00 Uhr, USA: Walmart, Q2-Zahlen





Konjunkturdaten



08:00 Uhr, Großbritannien: Arbeitslosenzahlen 06/22

11:00 Uhr, Deutschland: ZEW-Konjunkturerwartungen 08/22

11:00 Uhr, EU: Handelsbilanz 06/22

15:15 Uhr, USA: Industrieproduktion 07/22

Wirtschafts- und Börsentermine vom Dienstag, 16.08.2022 Zeit Land Relev. Termin 08:00 GBR Durchschnittseinkommen ohne Bonuszahlungen (3Mo/Jr) 08:00 GBR ILO Arbeitslosenquote (3M) 08:00 GBR Arbeitslosenquote 08:00 GBR Durchschnittseinkommen inkl. Bonuszahlungen (3 Mo/Jr) 08:00 GBR Arbeitslosenänderung 11:00 DEU ZEW Umfrage - Aktuelle Lage 11:00 EUR ZEW Umfrage - Konjunkturerwartungen 11:00 DEU ZEW Umfrage - Konjunkturerwartungen 14:30 CAN Verbraucherpreisindex - Kernrate (Monat) 14:30 CAN Verbraucherpreisindex (Jahr) 14:30 CAN Bank of Canada Verbraucherpreisindex Kern (Jahr) 14:30 CAN Verbraucherpreisindex (Monat) 14:30 CAN Bank of Canada Verbraucherpreisindex Kernrate (Monat)



