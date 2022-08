BVB an Ronaldo interessiert? Wildes Transfergerücht aus Spanien

DORTMUND (dpa-AFX) - Der FC Bayern München hat Cristiano Ronaldo bereits vor einiger Zeit abgesagt, aber kommt ein Wechsel des Superstars in die Fußball-Bundesliga dennoch zustande? Wie die spanische "AS" am Dienstag berichtet, soll der Angreifer von Manchester United nun noch zwei Wechseloptionen für diesen Sommer haben: Sporting Lissabon - oder Borussia Dortmund . Laut des Artikels, der keine Quelle nennt, soll es zwischen dem BVB und der Ronaldo-Seite bereits Kontakt geben.

