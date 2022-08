Die AMADEUS Group erklärt Energieeffizienz für Gewerbeimmobilien

Limburg (ots) - Eines der meistdiskutierten Themen sind die steigenden

Energiepreise und die daraus resultierenden Konsequenzen für Industrie und

Privathaushalte. Während der Handlungsbedarf für ein Umdenken in der

Energieeffizienz bereits vor dem Ukraine-Krieg gegeben war, wird er nun durch

das bestehende Öl-Embargo gegen Russland sowie die Kürzung der russischen

Gaslieferungen akut. Im Juni 2022 wurde die Alarmstufe - zweite Stufe des

dreistufigen Notfallplans der Regierung - ausgerufen. Durch diese können

Versorger die Mehrkosten, die ihnen beim Gaseinkauf entstehen, auch an den

Verbraucher weitergeben. Dies kann zu stark steigenden Nebenkostenabrechnungen

und für einige Unternehmen und Privatpersonen zu Zahlungsschwierigkeiten führen.

Daher sollten sich Unternehmen auch kurzfristig mit der Frage beschäftigen, wie

sie im Zusammenhang mit Immobilien Energie sparen können.



In welchen Bereichen optimiert und Energie gespart werden kann und wie

Unternehmen dabei vorgehen können, erklärt die AMADEUS Group im Folgenden.