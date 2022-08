Ob Aktienkurse fallen oder steigen, hänge auch davon ab, in welchem Umfang sich Unternehmen mit erneuerbaren Energien beschäftigen. "Kohlenstoff wird zunehmend zu einem Faktor, der sich auf die Aktienauswahl und -bewertung auswirkt, angetrieben durch den zunehmenden Druck der Regulierungsbehörden und Netto-Null-Investitionsstrategien", so die Investmentbank in einem Bericht.

Nach Angaben der Internationalen Energieagentur, auf die sich CNBC bezieht, müssten Investitionen in saubere Energie jährlich dreimal so hoch bis 2030 ausfallen, um die Ziele des Pariser Abkommens zu erreichen. "Mit Blick auf die Zukunft glauben wir auch, dass die Verbesserung der Energieeffizienz als wichtiges Thema für Investoren weltweit zunehmen wird, angesichts verschiedener nationaler Sorgen um Energiesicherheit und Energieknappheit", sagten die Goldmänner.