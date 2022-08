Eine pessimistische Analystenstimme hat am Montag die Aktien von Essenslieferdiensten europaweit schwer unter Druck gesetzt. In einem von Inflations- und Konjunktursorgen belasteten Marktumfeld sorgte eine Studie von Morgan Stanley zum britischen Anbieter Deliveroo für zusätzlichen Verkaufsdruck in der Branche.

Die Aktie von Delivery Hero war der Verlierer im Dax und stürzte über sieben Prozent ab. Die Papiere von Just Eat Takeaway, die unter anderem den Marktführer Lieferando betreiben, brachen um sechs Prozent ein. Der britische Lieferdienst Deliveroo verlor mehr als zwei Prozent.