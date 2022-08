Ein typischer Prozess +++ S&P 500 folgt exakt dem bullishen Szenario

Ein typischer Prozess

von Sven Weisenhaus

Der starke Anstieg bei den Energiepreisen geht einer Umfrage zufolge vielen mittelständischen Unternehmen zunehmend an die Substanz. Konkret sehen sich laut dem Bundesverband mittelständische Wirtschaft BVMW 42 % von 853 befragten Unternehmen durch die Energiepreisexplosion in ihrer Existenz bedroht. 72,5 % gaben an, zumindest unter den derzeitigen Preisen für Energie zu leiden.

Die Sorgenfalten werden größer

Letzteres verwundert mich eigentlich kaum. Selbst eine höhere Zahl wäre aus meiner Sicht keine Überraschung gewesen. Doch die 42 % machen mir etwas Sorge. Und vor diesem Hintergrund habe ich mir die Einkaufsmanagerdaten aus Deutschland noch einmal genauer angesehen. Leider wurden die Sorgenfalten damit nur noch größer. Denn: