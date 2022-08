Seite 2 ► Seite 1 von 3

Berlin (ots) - Stromtanken gestaltet sich in Europa als absolutes Glücksspiel.In mehr als 9 von 10 Fällen ist das einfache Zahlen mit der eigenen Debit- oderKreditkarte an E-Ladesäulen unmöglich. Das ist das Ergebnis einer aktuellenFallstudie von KANTAR im Auftrag der Initiative Deutsche Zahlungssysteme e.V.(IDZ). Doch mehr als zwei Drittel zukünftiger E-Autofahrer:innen in ausgewählteneuropäischen Ländern möchten den getankten Strom am liebsten spontan und ohneDatenerfassung mit der eigenen Bankkarte bezahlen [1]. In der Praxis kommenVerbraucher:innen an öffentlich zugänglichen E-Ladesäulen in Europa jedoch nichtum die Benutzung eines sogenannten geschlossenen Bezahlsystems, zum Beispiel mitbetreibereigenen Ladekarten, Apps oder Webseiten mit vorheriger Registrierungherum. Gemeinsam mit weiteren Akteuren fordert die IDZ daher eineverbraucherfreundliche Lösung auf europäischer Ebene.Spontanes Stromtanken ist in vielen europäischen Ländern unmöglich oderkundenunfreundlich. Vielerorts gestaltet sich der Bezahlvorgang kompliziert undbirgt diverse Hindernisse. Das ergab die Auswertung der angebotenenBezahlmöglichkeiten von 61 Ladesäulenbetreibern mit insgesamt knapp 30.000öffentlich zugänglichen Ladesäulen in zwölf europäischen Ländern (Deutschland,Niederlande, Italien, Frankreich, Österreich, Schweden, Portugal, Spanien,Polen, Slowenien, Tschechien sowie Griechenland). Untersucht wurden sowohlAngebote im städtischen (40) als auch im ländlichen Umfeld (21).Geschlossene Bezahlsysteme dominieren in Europa55 Ladesäulenbetreiber setzen lediglich auf geschlossene Bezahlmethoden wie zumBeispiel betreibereigene Ladekarten, Apps oder Webseiten mit vorherigerRegistrierung. Um eine Ladekarte zu erhalten, muss in der Regel ein Vertrag beimLadesäulenbetreiber abgeschlossen werden. Von den 59 Ladesäulenbetreibern, diedas Bezahlen mittels betreibereigener Ladekarte oder der eines Roamingpartnersanbieten, statten lediglich 32 Anbieter ihre Ladesäulen zusätzlich mit einemstatischen QR-Code aus, welcher das Smartphone auf eine Webseite führt und eineZahlung erst nach Eingabe der eigenen Zahlungsdaten ermöglicht. Dieservermeintlich gut gemeinte Service kann betrugsanfällig sein, da QR-Codes miteinem falschen QR-Code überklebt werden könnten. Betrüger:innen könnten so übereine Weiterleitung auf eine gefälschte Webseite sensible Daten oder gar dieZahlung von Verbraucher:innen abfangen.50 Ladesäulenbetreiber haben zudem eine eigene Lade-App im Repertoire, die zumStarten des Lade- und Bezahlvorganges aber teilweise ebenfalls eineRegistrierung bzw. einen entsprechenden Login voraussetzt. Ob über eine App oder