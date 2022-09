Can Facility Services ist der Gebäudedienstleister der Wahl für Gewerbekunden

Für Besitzer größerer Immobilien ist die Gebäudepflege ein wichtiges und nicht immer einfaches Thema. Deshalb sind gute Gebäudereinigungsfirmen gerade für Gewerbekunden mit großem Immobilienbestand ein unverzichtbarer Partner – und entsprechend heiß begehrt.

Innerhalb dieser Branche tut sich Can Facility Services seit Jahrzehnten als gewerblicher Gebäudepflegeservice besonders hervor. Als Familienunternehmen in zweiter Generation gehört der Gebäudedienstleister längst zu den bundesweiten Marktführern und bietet Gewerbekunden ein breites Spektrum an Services aus dem Bereich der Gebäudepflege, die über die bloße Gebäudereinigung weit hinausgehen.

Bild: Gebäudereinigung Bildquelle: John Leong via pixabay

Can Facility Services bietet fachgerechte Branchenlösungen in der Gebäudepflege

Can Facility Services weiß: Die Bedürfnisse verschiedener Kunden unterscheiden sich so stark voneinander, wie ihre jeweiligen Branchen es tun. Der erfahrene Gebäudedienstleister weiß dies zu berücksichtigen und erarbeitet branchenspezifische Konzepte zur Unterhaltsreinigung.

Ob im Immobiliensektor, in der Nahrungsmittel- oder Automobilindustrie, im Bildungs- oder Gesundheitswesen, die erfahrenen Gebäudepfleger bieten nicht nur passende Lösungen in Sachen Unterhaltsreinigung für diverse Gewerbezweige, sondern auch Facility Management, Winterdienst sowie Grünanlagenpflege an. Sogar Dienstleistungen im Bereich der Gebäudesicherheit gehören bei Can Facility Services mit zum Angebot – darunter Security für Gebäude und Baustellen, Streifendienst und die Erarbeitung ganzer Alarm- und Sicherheitskonzepte für Kunden.

Bei alledem kommt die Nachhaltigkeit nicht zu kurz: Bei der Durchführung der Gebäudedienste achtet Can Facility Services nicht nur auf fachmännische Umsetzung durch geschultes Personal, sondern auch auf die Verwendung umweltverträglicher Reinigungsmittel.

Maßgeschneidert für jeden Kunden: Gebäudepfleger Can Facility Services

Auf Wunsch bietet Can Facility Services seinen Kunden neben den Branchenlösungen auch maßgeschneiderte Leistungspakete an. In enger Absprache mit den Kunden wird nach eingehender Besichtigung ein transparenter Dienstleistungsplan für jede Gewerbeimmobilie erstellt, der passend auf die spezifischen Kundenbedürfnisse zugeschnitten ist. Diese setzt Can Facility Services nach höchsten Qualitätsstandards um – die Firma arbeitet nach dem Standard der zertifizierten Qualitätsmanagement-Norm DIN EN ISO 9001 und ist Mitglied im Bundesinnungsverband der Gebäudedienstleister.

Der Erfolg dieses Qualitätsmanagements ist sichtbar – und schlägt sich nicht zuletzt in der Kundenzufriedenheit nieder. 100% Kundenempfehlungen trugen Can Facility Services die ProvenExpert-Bewertung „Sehr Gut“ ein – eine erfreuliche Bestätigung für die gute Arbeit des Willicher Familienunternehmens.

Can Facility Services – In zweiter Generation an der Spitze der Branche

Bereits 1999 gründete Ahmet Can sein Reinigungsunternehmen in Willich, wo sich der Hauptsitz der Firma bis heute befindet, und begann so die Erfolgsgeschichte von Can Facility Services. Binnen kürzester Zeit konnte die Familie Can ein kontinuierlich expandierendes Filialnetz aufbauen und avancierte so von einem kleinen Reinigungsunternehmen zu einem bundesweit agierenden Dienstleister an der Spitze der Branche. Heute von Ahmets Sohn Murat Can geführt, unterhält Can Facility Services als Gebäudereinigungsfirma für den gewerblichen Sektor über 50 Standorte in ganz Deutschland, die mehr als 500 top geschulte Mitarbeiter beschäftigen.

Ein Grund für diesen Erfolg ist kompromissloses Qualitätsbewusstsein. „Ein gepflegtes Ambiente ist die Grundlage dafür, dass sich Kunden, Gäste oder Angestellte jederzeit wohlfühlen und ein Unternehmen positiv im Gedächtnis behalten“, erläutert Murat Can sein Engagement im Dienste makelloser Reinheit. Auch ihre gekonnte Spezialisierung zählt zu den Stärken der Firma: Die branchenspezifischen Lösungen zur Unterhaltsreinigung, die Can Facility Services für Gewerbekunden aus verschiedensten Sektoren anbietet, haben die Willicher Firma längst zu einem bundesweiten Marktführer in diesem Feld gemacht.