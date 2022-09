TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - In Asien haben die meisten Aktienmärkte am Freitag erneut nachgegeben. Es herrsche eine überwiegend abwartende Haltung unter den Anlegern, da am Nachmittag die US-Arbeitsmarktdaten für August auf der Agenda stehen, hieß es. Starke Daten würden einem weiteren aggressiven Zinsschritt der US-Notenbank (Fed) im September Nahrung geben, wird befürchtet. In Südkorea rückten Inflationsdaten in den Blick.

In Tokio schloss der japanische Leitindex Nikkei 225 kaum verändert mit minus 0,04 Prozent auf 27 650,84 Punkte. Auf Wochensicht büßte er damit dreieinhalb Prozent ein. In Australien gab der S&P ASX 200 am Freitag um 0,25 Prozent auf 6828,70 Punkte nach.