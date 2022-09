LIT Trading expandiert Wie die neue Daytrading Methode den deutschen Markt revolutioniert (FOTO)

München (ots) - Es gibt viele Wege, um sein Geld an der Börse zu vermehren. Doch

diese Wege sind meist auch spekulativ oder sind auf verwässertem

Marktverständnis aufgebaut. Bei LIT Trading soll das anders sein: In einem

exklusiven Acht-Wochen-Programm zeigen Trading-Profi Reim FX und sein Team ihren

Kunden, wie sie am Devisenmarkt (Forex Markt) planbar und gewinnbringend traden.

Der Gründer der Reim Brothers GmbH hat mit seinen Konzepten bereits zahlreichen

Tradern zu ansehnlichen Gewinnen verholfen - jetzt stellt er sein Wissen auch

dem deutschen Markt zur Verfügung.



In Zeiten, in denen Trading immer populärer wird, kommen zunehmend Hürden auf

die Trader selbst zu. Trading selbst ist dabei zumeist mit einem negativen

Beigeschmack behaftet, der vor allem den vielen schwarzen Schafen am Markt

geschuldet ist. Die vielfach vermittelten Trading-Strategien bauen auf einem

enorm verwässerten Marktverständnis auf, wodurch der klare Durchblick fehlt.

Immer mehr Menschen versprechen Tradern das Blaue vom Himmel und schaden der

Thematik damit nachhaltig. Das Trading selbst und der eigentliche Trading-Skill

der Mentoren sowie der Community geraten damit in den Hintergrund. Statt echte

Ergebnisse zu erzeugen, wird mit filmreifen Werbekampagnen und motivierenden

Floskeln von fehlendem Know-how abgelenkt. Doch so muss es nicht sein, sagt Reim

FX von LIT Trading.