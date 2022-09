Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 06.09.2022

Kursziel: 2,60

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Tim Kruse



Guidance wirkt nach erfreulicher H1-Entwicklung konservativ

Splendid Medien hat vergangene Woche Zahlen für das H1/2022 vorgelegt, die insgesamt positiv ausgefallen sind und insbesondere ergebnisseitig über unserer Prognose lagen.



Umsatzzuwachs durch starkes Service-Geschäft: Insgesamt konnte das Unternehmen den Erlös in H1 gegenüber der Vergleichsperiode des Vorjahres um 5,2% yoy auf 20,8 Mio. Euro steigern (MONe: 20,0 Mio. Euro). Treiber hierfür war insbesondere das traditionell kleine Segment Services (Umsatzanteil: 14,9%), das aufgrund der sehr guten Performance der Synchronleistungen ein Plus von rund 30% yoy auf 3,1 Mio. Euro verzeichnete. Das Segment Content lag mit 17,7 Mio. Euro leicht über dem Vorjahreswert von 17,5 Mio. Euro und war dabei durch divergierende Entwicklungen der Auswertungsstufen geprägt. Der Kinoverleih lag mit 0,4 Mio. Euro zwar deutlich über dem Wert von H1/21 (0,1 Mio. Euro), ist aber immer noch weit vom Vor-Corona-Niveau entfernt (H1/19: 1,6 Mio. Euro). Die umsatzseitig wichtigste Auswertungsstufe Home Entertainment war indes um -8,7% yoy auf 9,4 Mio. Euro rückläufig. Wesentlicher Grund für den Erlösrückgang ist fehlender Content, der auf Produktionsausfälle und -verschiebungen in der Pandemiezeit zurückzuführen ist. Hinzu kommt, dass der Umsatz in H1/21 (+33,6% yoy) durch die Corona Einschränkungen positiv beeinflusst war. Die Auswertungsstufe der Lizenzverkäufe lag mit 5,4 Mio. Euro auf dem Vorjahreslevel und der Geschäftsbereich Auftragsproduktion konnte durch den Dauerläufer "Die Wollnys" einen Zuwachs auf 2,5 Mio. Euro verzeichnen (+47,1% yoy).



EBIT konstant - und damit über unserer Schätzung: Trotz der positiven Top-LineEntwicklung lag das EBIT mit 2,7 Mio. Euro lediglich auf dem Wert des Vorjahres. Ursächlich hierfür sind die im Verhältnis zum Umsatz gestiegenen Vertriebskosten, die u.a. auf die erhöhten Marketingaufwendungen durch die Übernahme der VoD-Plattform maxdome zurückzuführen sind. Dennoch hat der Konzern unsere Schätzung (2,0 Mio. Euro) damit deutlich übertroffen.



Rating: Kaufen

Analyst:

Kursziel: 2,60 Euro