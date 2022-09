Steigende Zinsen schicken den DAX zurück auf Los

Hält die Marke von 12.800 im Deutschen Aktienindex heute nicht, dürften die in vier Handelstagen angehäuften 800 Punkte Kursgewinne in gleichem Tempo wieder ausradiert werden und der Markt den Kampf mit dem Jahrestief erneut aufnehmen. Am heutigen dreifachen Hexensabbat verfallen zahlreiche Aktien- und Indexoptionen, was je nachdem ob und wie sie Investoren in die Zukunft prolongieren, für Bewegung im DAX sorgen kann. Nicht selten drehte der Markt nach solchen Terminen auch wieder in die andere Richtung, was wegen des übergeordnet weiterhin bestehenden Abwärtstrends hier eher Chancen nach oben bedeuten könnte.