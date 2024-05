Investitionen in Schwellenländer können verschiedene Vorteile bieten. Diese Volkswirtschaften weisen häufig höhere Wachstumsraten als die Industrieländer auf. Gründe dafür sind unter anderem das Bevölkerungswachstum, steigende Konsumausgaben aufgrund des neuen Wohlstands und vor allem der Aufholeffekt.

In Schwellenländern kommt es häufig zu dem, was Ökonomen den „Catch-up-Effekt“ nennen. Dieses Phänomen ist darauf zurückzuführen, dass die Schwellenländer im Vergleich zu den Industrieländern einen niedrigeren Entwicklungsstand aufweisen. Dadurch haben sie mehr Spielraum für Wachstum und können Technologien, Praktiken und Institutionen, die in den Industrieländern bereits etabliert sind, übernehmen und so von vorhandenem Wissen und Fortschritt profitieren, ohne diese von Grund auf neu entwickeln zu müssen.