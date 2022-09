Chief Development Officer von BrainChip hält Vortrag beim tinyML Neuromorphic Engineering Forum

Laguna Hills, Kalifornien – 21. September 2022 – Anil Mankar, Chief Development Officer von BrainChip Holdings Ltd . (ASX: BRN, OTCQX: BRCHF, ADR: BCHPY), dem weltweit ersten kommerziellen Hersteller von neuromorpher KI-Hardware mit extrem niedrigem Stromverbrauch, wird anlässlich des tinyML Neuromorphic Engineering Forum am 27. September um 10:55 Uhr (PDT) über die Kombination aus neuromorphen Design-Prinzipien und modernen Algorithmen des maschinellen Lernens („Combining Neuromorphic Design Principles with Modern Machine Learning Algorithms“) referieren.

Herr Mankar wird in seiner Präsentation erläutern, wie BrainChips neuromorphe Design-Architektur Akida ML-Algorithmen in den Bereich des neuromorphen Computings einbringt, indem diese als Spiking Neural Networks (SNNs) ausgeführt werden. Er wird veranschaulichen, wie die Auswahl des Hardware-Designs, wie zum Beispiel das ereignisbasierte Rechenparadigma, Berechnungen mit niedriger Bit-Präzision, die Zusammenlegung von Verarbeitung und Speicher, die verteilte Verarbeitung (Distributed Computing) und die Unterstützung effizienter Lernalgorithmen am Chip, eine stromsparende, leistungsstarke ML-Ausführung im Edge-Bereich ermöglichen. Abschließend wird Herr Mankar erörtern, wie diese Architektur SNN-Algorithmen der nächsten Generation wie binarisierte CNNs und Algorithmen, die zeitliche Informationen effizient zur Steigerung der Genauigkeit nutzen, unterstützt.

„Neuromorphic Computing wird inspiriert von der Struktur und Funktion neuronaler Systeme und versucht, die bemerkenswerte Leistung, Energieeffizienz, Lärmtoleranz und Lernplastizität, über welche diese Systeme verfügen, zu replizieren“, so Mankar. „Ich freue mich darauf, den Teilnehmern am tinyML Neuromorphic Engineering Forum zu erläutern, wie die modernen Algorithmen des maschinellen Lernens, wie die Convolutional Neural Networks (in etwa: gefaltete neuronale Netze), einfach transformiert werden können, um alle Edge-KI-Anwendungen mit modernster Leistung zu versorgen.“

Zum ersten tinyML Forum on Neuromorphic Engineering werden bedeutende Experten aus Wissenschaft und Industrie erwartet, welche die Haupttrends in den Bereichen neuromorphe Hardware, Algorithmen, Sensoren, Systeme und Anwendungen präsentieren werden. Wenn Sie mehr über die virtuelle Veranstaltung erfahren und sich dazu anmelden möchten, besuchen Sie bitte die Website https://brainchip.com/tinyml-neuromorphic-engineering-forum-tuesday-se ...