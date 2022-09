Der Leitindex S&P 500 hat nun eine wichtige Unterstützungs-Zone erreicht - bricht diese, werden wir die Tiefs aus dem Juni wiedersehen (3636 Punkte) oder sogar darunter fallen. Aber zumindest kurzfristig zeigen sich in vielen Indikatoren positive Divergenzen, viele Sektoren im S&P 500 sind extrem stark überverkauft. Auffallend: Bitcoin macht keine neuen Tiefs, auch Indikatoren wie Kupfer sehen inzwischen positiver aus. Wie die gestrige Intervention der Bank of Japan zeigt: die Dollar-Stärke ist ein Problem für die Welt. Also brauchen die Bullen eines: die völlig überspannten Schlüssel-Märkte Dollar-Index und US-Renditen müssen einen Rücksetzer machen, damit sich der S&P 500 erholen kann. Heute wird Fed-Chef Powell sprechen..

