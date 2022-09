IBIS STYLES BETRITT DAS METAVERSUM MIT DEM 2022 "OPEN TO CREATORS" VIRTUELLE KUNSTGALERIE & WETTBEWERB - MIT DIGITALEN KÜNSTLERN AUS ALLER WELT

Paris (ots/PRNewswire) - Hotels in Bangkok und Sevilla stellen Originalkunst

aus, und wer @ibisstyles auf Instagram folgt, kann ein NFT gewinnen





ibis Styles (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3660742-1&h=2297236701&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3660742-1%26h%3D3573589498%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fall.accor.com%252Fbrands%252Fibisstyles.en.shtml%26a%3Dibis%2BStyles&a=ibis+Styles) bringt mit seiner globalen Kampagne 2022#OpenToCreators neuen künstlerischen Pop in das Metaversum, in Partnerschaft mitdem weltbekannten digitalen Schöpfer und Botschafter des Wettbewerbs @tikkywow (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3660742-1&h=1446491880&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3660742-1%26h%3D3917869026%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.instagram.com%252Ftikkywow%26a%3D%2540tikkywow&a=%40tikkywow)und @naranjalidad (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3660742-1&h=2629783042&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3660742-1%26h%3D1388835404%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.instagram.com%252Fnaranjalidad%26a%3D%2540naranjalidad&a=%40naranjalidad) . Ab heute werden die NFTs aller Künstler, die mitder ibis Styles 2022 Open to Creators-Kampagne verbunden sind, in einervirtuellen ibis Styles-Kunstgalerie im Metaversum veröffentlicht, die hiereinzusehen ist: https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3660742-1&h=3739295481&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3660742-1%26h%3D2465773691%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fspatial.io%252Fs%252Fibis-Styles-Gallery-63207b8396854f00014a64aa%253Fshare%253D1999572191507638744%2526utm_source%253D%25252Fspaces%26a%3Dspatial.io&a=spatial.io . Die virtuelle Galerie folgt auf die jüngstenIRL-Veranstaltungen im ibis Bangkok Silom und im ibis Styles Sevilla , bei denenOriginalwerke und NFTs entstanden sind. Follower von @ibisstyles (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3660742-1&h=1251722855&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3660742-1%26h%3D151260634%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.instagram.com%252Fibisstyles%26a%3D%2540ibisstyles&a=%40ibisstyles) aufInstagram können jetzt an der Verlosung eines NFT teilnehmen, das von derKünstlerin Naranjalidad geschaffen wurde und das über https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3660742-1&h=3463611208&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3660742-1%26h%3D2789483815%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fopensea.io%252Ffr%252Fcollection%252Fibis-styles-otc-collection%26a%3DOpensea&a=OpenSeaübertragen wird. Der Gewinner erhält außerdem den Status eines Goldmitglieds für