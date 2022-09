Marco Iachini, stellvertretender Vorsitzender der Anlageberatung Vanda, sagt gegenüber CNBC: "Seit dem Ausverkauf Mitte August haben sich Anleger stark auf diese beiden Titel fokussiert und ihnen ordentlich Geld in die Kassen gespült." Seiner Berechnung zufolge machten Apple und Tesla 34 Prozent des durchschnittlichen Privatanleger-Depotbestandes aus.

Apple und Tesla haben in diesem Jahr besser als marktrelevante Aktienindizes, wie der S&P 500, abgeschnitten. "Dass sie trotz Marktturbulenzen besser abgeschnitten haben, liegt wahrscheinlich bei Tesla an den Bedenken zu Leerverkäufen. Apple hingegen ist für viele Anleger ein defensiver Titel", meint Analyst Iachini. Für ihn hängen Apples und Teslas Kurse wie ein Damoklesschwert über den Kleinanlegern. Bereits wenn ein Kurs der beiden Werte in die Tiefe rausche, verdüstere sich das Börsenjahr 2022 noch mehr. "Das könnte zum Ausverkauf unter Privatanlegern führen", so Iachini. Der Experte rät Anlegern, Teslas und Apples Kursentwicklungen deshalb genau zu verfolgen.