Unsere letzte Kommentierung zu Baumwolle überschrieben wir an dieser Stelle mit „Das könnte bitter werden!“. In der betreffenden Kommentierung thematisierten wir neben den (damals) frischen Daten aus dem WASDE-Bericht (World Agricultural Supply and Demand Estimates) für September des US-Agrarministeriums (USDA) auch die spannende charttechnische Verfassung von Baumwolle.

In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Baumwolle bildete im Bereich von 1,20+ US-Dollar eine kleine Doppeltopformation aus, die das Ende der damaligen Erholung einläutete. In den letzten Tagen und Wochen ging es erneut kräftig nach unten. Im Ergebnis steht aktuell der Unterstützungsbereich 1,0 US-Dollar / 0,9 US-Dollar unter Druck. […] Kurzum. Die dominierenden Rezessionsängste und der robuste US-Dollar setzen auch dem Baumwollpreis zu. In der aktuellen Situation muss es aus charttechnischer Sicht darum gehen, die Zone 1,0 US-Dollar / 0,9 US-Dollar erfolgreich zu verteidigen. Sollte es darunter gehen, ist Obacht geboten. Zudem würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden. Eine nachhaltige Entspannung würde erst eintreten, sollte Baumwolle das Doppeltop im Bereich von 1,20+ US-Dollar aushebeln können.“



Die charttechnische Lage hat sich in den letzten Handelstagen weiter zugespitzt, übt der Preis doch mittlerweile starken Druck auf die markante Unterstützung von 0,9 US-Dollar aus. Bleiben wir zunächst bei den charttechnischen Aspekten. Um die aktuelle Situation bzw. Konstellation adäquat darstellen zu können, haben wir einen 3-Jahres-Chart bemüht.

Die zuletzt thematisierte Unterstützungszone 1,0 US-Dollar / 0,9 US-Dollar steht derzeit stark unter Druck. Es droht die Ausdehnung der bereits seit der Ausbildung des Doppeltops (bei 1,20 US-Dollar) zu beobachtenden Abwärtsbewegung. Sollte es zum Bruch der 0,90 US-Dollar kommen, stünde mit dem Bereich 0,8 US-Dollar / 0,78 US-Dollar das nächste potentielle Bewegungsziel bereit. Im Chart mehren sich die negativen Aspekte. Neben dem zuletzt ausgebildeten Doppeltop hat auch die 200-Tage-Linie eine obere Wende eingeleitet; sprich sie sinkt wieder.

Kurzum. In der aktuellen Preisentwicklung bei Baumwolle manifestiert sich die an den Finanzmärkten vorherrschende Gemengelage. Rezessionssorgen, die ausgeprägte Stärke des US-Dollars sowie die Lage in China - teilweise sind die belastenden Faktoren bereits eingepreist, doch Baumwolle scheint mit seiner Korrektur noch nicht fertig zu sein. Weitere Abwärtsrisiken bestehen. Und so ist ein Anlaufen der Zone 0,80 US-Dollar / 0,78 US-Dollar vor dem Hintergrund der aktuellen Gemengelage nicht auszuschließen. Um erste Akzente auf der Oberseite zu setzen und das Chartbild nachhaltig zu stabilisieren, muss es dem Baumwolle-Preis gelingen, das Doppeltop im Bereich von 1,20+ US-Dollar auszuhebeln. Sollte es hingegen unter die 0,78 US-Dollar gehen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden.