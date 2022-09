US-Anleihen geben wieder nach - Preisauftrieb nimmt zu

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Freitag in die Verlustzone gerutscht. Neue Daten zur Preisentwicklung belasteten letztlich die Kurse. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) gab zuletzt um 0,29 Prozent auf 112,12 Punkte nach. Die Rendite der zehnjährigen Staatsanleihen stieg im Gegenzug auf 3,82 Prozent.

Der auf den Konsumausgaben basierende Preisindex PCE stieg im Jahresvergleich und im Monatsvergleich stärker als erwartet. Die Fed bevorzugt diesen Preisindikator gegenüber dem bekannteren Verbraucherpreisindex CPI und strebt eine Inflationsrate von zwei Prozent an. Die Notenbank stemmt sich seit einiger Zeit gegen die hohe Teuerung, indem sie ihren Leitzins in diesem Jahr um insgesamt drei Prozentpunkte angehoben hat. Für den Jahresverlauf werden weitere deutliche Anhebungen erwartet.

Im frühen Handel hatten noch Aussagen der Vizechefin der Notenbank, Lael Brainard, die Renditen unter Druck gesetzt. Dieser zufolge muss man die Auswirkungen der steigenden Kreditkosten auf die Stabilität der Weltmärkte beobachten./la/he