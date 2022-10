- Produktion von Spodumenkonzentrat bei North American Lithium wird weiterhin für 1. Jahreshälfte 2023 angepeilt – mit potenziellem Umsatz in 3. Quartal 2023

Belmont (North Carolina), 5. Oktober 2022. Piedmont Lithium (NASDAQ: PLL, ASX: PLL) („Piedmont“, „Unternehmen“), ein weltweit führender Entwickler von Lithiumressourcen, die für die Lieferkette von Elektrofahrzeugen in den USA von grundlegender Bedeutung sind, gab heute bekannt, dass Sayona Quebec, das sich zu 75 % in Besitz von Sayona Mining („Sayona“) (ASX: SYA)und zu 25 % in Besitz von Piedmont befindet, mit einer vorläufigen Machbarkeitsstudie hinsichtlich der Produktion von Lithiumcarbonat in seinem North American Lithium- („NAL“)-Betrieb in Quebec begonnen hat.

Die Studie wird die potenzielle Fertigstellung und den Neustart der Lithiumcarbonatanlage bei NAL bewerten. Die Betriebe bei NAL verfügen über etwa 50 % der für die Produktion von Lithiumcarbonat erforderlichen Anlagen, die teilweise von den früheren Eigentümern des NAL-Betriebs errichtet wurden. Sayona Quebec erwartet die Ergebnisse der vorläufigen Machbarkeitsstudie in der ersten Jahreshälfte 2023. Eine weitere Bewertung der Produktion von Lithiumcarbonat oder Lithiumhydroxid in Quebec könnte nach dem Abschluss der vorläufigen Machbarkeitsstudie erfolgen.

Keith Phillips, President und CEO von Piedmont Lithium, sagte, dass die Erkundung von Möglichkeiten hinsichtlich der Produktion von Lithiumchemikalien in Quebec eine Erweiterung der bereits bei NAL laufenden Bestrebungen darstellt. „Die Bewertung der Fertigstellung der Lithiumcarbonatanlagen bei NAL ist ein logischer nächster Schritt in unseren langfristigen Plänen für Quebec. Kurzfristig richten wir unser Hauptaugenmerk mit unseren Partnern bei Sayona weiterhin auf den Neustart der Produktion von Spodumenkonzentrat bei NAL in der ersten Jahreshälfte 2023“, sagte Phillips. „Kommerzielle Lieferungen von Spodumenkonzentrat könnten bereits im dritten Quartal 2023 beginnen und sowohl Umsatz von NAL als auch Produktverkäufe über das Abnahmeabkommen von Piedmont ermöglichen.“