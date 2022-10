Auch Ölwerte fielen. Shell verzeichneten ein Minus von 1,3 Prozent. Der Zwischenbericht des Ölkonzerns im Vorfeld der Zahlen für das dritte Quartal sei in seinen Augen enttäuschend ausgefallen, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Die Konsensschätzungen dürften daher sinken./mf/stk

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - An den europäischen Börsen hat sich nach den starken Bewegungen in der ersten Wochenhälfte am Donnerstag ein verhaltenes Geschäft eingestellt. Der EuroStoxx 50 trat am Donnerstagmittag mit 3450,58 Zählern auf der Stelle. Der französische Cac 40 tat es ihm gleich und stagnierte bei 5979,61 Punkten, während der britische FTSE 100 mit 0,1 Prozent auf 7046,26 Punkte leicht nachgab.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer