Völlig überraschend kommt der Produkt-Zuwachs aus dem Hause Tesla allerdings nicht – eher im Gegenteil. Denn die Idee des vollelektrischen Lastwagens hat Firmenchef Elon Musk bereits im Jahr 2017 vorgestellt und eine Realisierung für 2019 geplant. Diese wurde dann aber zugunsten von Batterieproduktionen für PKWs erstmal auf Eis gelegt. Drei Jahre später ist die Produktion jetzt also angelaufen, wie Musk selbst auf Twitter verkündet. Die genaue Stückzahl der Sattelschlepper ließ er dabei aber offen. Im Jahr 2017 hatte sich Pepsi zumindest 100 Semi-Lastwagen reservieren lassen.

Elektromobilität zählt zu den Trendthemen unserer Zeit: Vor allem in großen Städten hat man sich an den Anblick von E-Rollern und E-Fahrrädern bereits gewöhnt und auch auf den Straßen sind immer öfter Autos mit Elektroantrieb unterwegs. Bald werden es noch ein paar mehr sein, denn Tesla ist bereits dabei, einen Elektro-LKW zu produzieren, der eine Reichweite von 800 Kilometern haben soll. Die ersten Modelle des Typs ‚Semi‘ sollen bereits am 1. Dezember ausgeliefert werden, rund 180.000 US-Dollar pro Vehikel kosten und zunächst an den Getränkehersteller Pepsi gehen.

Ask 1,71

Ask 1,71

Ask 1,59

Ask 1,59

Musk selbst weiß seine Brummis gezielt zu bewerben und ihre Vorteile anzupreisen. So sollen sie im Betrieb günstiger sein als herkömmliche Diesel-Lastwagen, weil der Strom billiger ist. Zudem seien die LKWs schnell aufzuladen und einfach zu warten.

An Abnehmern für die elektrischen Brummis dürfte es nicht mangeln: Neben Supermarktketten wie Walmart, haben auch Logistik-Dienste wie UPS, Fedex und DHL ihr Interesse an entsprechenden Vehikeln bekundet. Diese sollen auch in einer anderen Ausführung auf den Markt kommen, und zwar mit einer Reichweite von rund 480 Kilometern.

Nach dreijähriger Verzögerung werden die ersten Semi-Modelle von vielen Marktbeobachtern natürlich mit Spannung erwartet. Ebenfalls spannend bleibt auch die Frage, ob Elon Musk die Online-Plattform Twitter nun kaufen wird oder nicht. Aktuell hat die Richterin das Verfahren im Übernahmestreit erstmal ausgesetzt und Musk eine Frist bis zum 28. Oktober eingeräumt, um die Sache zu klären. Erfolgt dies nicht, soll es bereits im November einen Prozess geben.

Die Tesla Aktie reagierte daraufhin mit einem Plus von +0,37 % auf 243,9EUR an der Börse Tradegate.

Autor: ir für wallstreet:online Zentralredaktion