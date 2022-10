Amazon will in den kommenden fünf Jahren in Europa mehr als eine Milliarde Euro in die Elektrifizierung und Dekarbonisierung seines Lieferverkehrs investieren. Allein 400 Millionen Euro entfallen davon auf den Standort Deutschland.



Die Investitionen sollen mehr elektrische Lieferwagen und Lastenräder sowie Zu-Fuß-Zustellungen in Europas Städte bringen, erklärte der Onlinehändler am Montag. Bis 2025 soll die Amazon-Lieferflotte in Europa mindestens 10.000 elektrische Lieferwagen sowie mehr als 1.500 Elektrolastkraftwagen umfassen. Bisher hat Amazon europaweit 3.000 Elektro-Lieferwagen und fünf Elektro-LKW im Einsatz.

"Der Einsatz tausender elektrischer Lieferwagen, Langstrecken-Lkw und Fahrräder wird dabei helfen, uns weiter von traditionellen fossilen Brennstoffen zu entfernen. So ermutigen wir hoffentlich auch die Transport- und Automobilindustrie in Europa und auf der ganzen Welt, weiter zu skalieren und zu innovieren – denn nur durch die Zusammenarbeit können wir alle unsere Klimaziele erreichen", erklärte Amazon-CEO Andy Jassy.