WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Dienstag erneut mit Kursverlusten geschlossen. Der ATX fiel um 1,02 Prozent auf 2719,15 Punkte. Auch die anderen europäischen Börsen zeigten sich im Minus, wenn auch weniger deutlich. Am Nachmittag belastete eine erneut schwächer gestartete Wall Street. Im Späthandel drehte der Dow Jones ins Plus und auch die europäischen Indizes grenzten ihre Verluste ein.

Marktbeobachter Michael Hewson von CMC Markets rechnet vor dem Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank Fed am Mittwoch sowie den US-Inflationsdaten eher mit Zurückhaltung. Weiter im Fokus standen auch die Entwicklungen im Ukraine-Krieg.