sonnen führt neuen Stromvertrag ein, der Haushalte an gestiegenen Börsenpreisen für Solarstrom beteiligt

Wildpoldsried (ots) - Mit einem neuen Stromvertrag schafft sonnen erstmals eine

Möglichkeit, mit der Privathaushalte von den gestiegenen Solarstrompreisen an

der Strombörse profitieren und unabhängig von staatlicher Förderung werden

können. Mit dem Stromvertrag sonnenFlat direkt erhalten

Solarstrom-Eigenversorger aktuell sogar rund 20 % mehr, als sie bei der

EEG-Vergütung erlösen können. Außerdem sinken ihre Stromkosten auf bis zu Null

Euro. Möglich macht dies die im Markt einzigartige Vernetzungs- und

Digitalisierungskompetenz von sonnen.



Ab sofort können private Haushalte erstmals von den gestiegenen Preisen für

Solarstrom profitieren und damit auch die Anschaffungskosten einer PV-Anlage und

eines Speichers schneller amortisieren. Das ist dank eines einzigartigen

Konzepts des Heimspeicher- und Vernetzungspioniers sonnen ab sofort möglich.

Denn mit dem neuen Stromtarif sonnenFlat direkt denkt sonnen das Prinzip

Stromvertrag grundlegend neu: Überschüssige Strommengen aus privaten

Photovoltaik-Anlagen werden gebündelt, direkt an der Strombörse vermarktet und

die Kundinnen und Kunden an den Erlösen beteiligt. Der Vermarktungsgrundpreis

ist für die Kundinnen und Kunden zunächst bis Ende 2023 mit 10 Cent pro kWh nach

unten abgesichert und wird danach für jeweils ein Jahr aktualisiert.