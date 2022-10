Der Krieg in der Ukraine sorgt weltweit für Unsicherheit und spiegelt sich natürlich auch an den Börsen wider. In den letzten Monaten haben viele Indizes und Einzeltitel eine wahre Achterbahnfahrt erlebt. Und an der erhöhten Volatilität wird sich vorerst wohl auch nichts ändern.

Angesichts dessen stellen sich etliche Börsianer die Frage, ob es aktuell nicht sicherer und sinnvoller ist, auf Bargeld zu setzen. Auch wenn es hier keine Pauschalantwort geben kann, sollte man Aktien auf keinen Fall die rote Karte zeigen, meint Nancy Tengler, Chefin der Investmentfirma Laffer Tengler, die sich schon seit über 30 Jahren an den Finanzmärkten engagiert.