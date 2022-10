NEW YORK (dpa-AFX) - Unter dem Eindruck starker Unternehmenszahlen deuten sich an den US-Börsen auch am Dienstag Gewinne an. Nach der Erholungsrally vom Vortag übertrafen weitere US-Konzerne die Erwartungen der Analysten und ließen Konjunktursorgen in den Hintergrund treten. Experten zweifeln derweil daran, wie lange der Auftrieb anhalten wird.

Rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn deuteten sich an den wichtigsten US-Börsen satte Gewinne an. Der Broker IG taxierte den Leitindex Dow Jones Industrial 1,8 Prozent höher auf 30 717 Punkte. Der technologielastige Index Nasdaq 100 dürfte 2,2 Prozent höher mit 11 304 Zählern in den Handel starten. Bereits am Vortag hatte er mit einem Plus von knapp 3,5 Prozent geschlossen.