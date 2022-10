Das Covid-Geschäft von Pfizer, zu dem neben dem Vakzin Corminaty auch das Medikament Paxlovid gehört, dürfte in diesem Jahr mehr als die Hälfte des gesamten Umsatzes des US-Konzerns ausmachen. Die Corona-Sonderkonjunktur füllt allerdings nicht nur die Kassen, sondern bereitet manchen Analysten auch Kopfschmerzen.

In einem Gespräch mit Analysten erklärte Pfizer-Managerin Angela Lukin in dieser Woche, dass das Unternehmen den Preis für Corminaty nach Ende des aktuellen Liefervertrages mit der US-Regierung drastisch erhöhen werde. Sobald der nationale Gesundheitsnotstand in den USA im kommenden Jahr ausläuft, wird die Regierung die Kosten für die Impfung nicht mehr übernehmen, sondern die privaten Krankenversicherungen. Statt bisher 30 US-Dollar pro Dosis soll eine Covid-Impfung dann zwischen 110 und 130 US-Dollar kosten.

Bleibt die Frage, was neben dem Impfstoff aus den bisherigen Zugpferden des Pharmariesen wird. Zwischen 2025 und 2027 verlieren fünf von Pfizers Blockbustern - Medikamente mit mehr als einer Milliarde Umsatz pro Jahr - ihren Patentschutz. Ab dann rücken Generika-Hersteller dem Marktführer auf die Pelle.

Auch positive Nachrichten aus Europa konnte die Börse nicht beeindrucken: Die Europäische Arzneimittelbehöre EMA hatte am Mittwoch empfohlen, sowohl das Pfizer-Biontech-Präparat als auch das Vakzin von Moderna für Babys ab sechs Monaten zuzulassen. Beide Impfstoffe sind bereits für Erwachsene und Kinder ab fünf beziehungsweise sechs Jahren zugelassen.

Von Analysten-Seite gab in den letzten Tagen eher zurückhaltende Stimmen für Pfizer. Sowohl Goldman Sachs als auch JP Morgan stufen das Unternehmen derzeit mit "Neutral" ein. Während Goldman weiter von einem Kursziel von 48 US-Dollar ausgeht, korrigierte JP Morgan seine Prognose von 57 auf 50 US-Dollar herunter. Aktuell kostet ein Anteilsschein etwa 42 US-Dollar.

Autor: Julian Schick, wallstreet:online Zentralredaktion

