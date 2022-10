Unsere letzte Kommentierung zum Nasdaq 100 überschrieben wir mit „Boden oder bodenlos?“. Zum damaligen Zeitpunkt tauchte der Index in Richtung Juni-Tief ab.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zum Nasdaq 100 hieß es unter anderem „[…] Zins- und Rezessionssorgen dominieren unverändert das Handelsgeschehen an den Aktienmärkten. Nur während der zuletzt zu beobachten Erholung traten sie ein wenig in den Hintergrund, aber bekanntlich nicht für lange und so erlangte die Erholung keine sonderlich hohe Relevanz und fiel entsprechend rasch wieder in sich zusammen. Im Ergebnis läuft der Nasdaq 100 nun mit großer Vehemenz in Richtung Juni-Tief, das damals bei knapp 11.037 Punkten markiert wurde. Damit lässt sich alles auf die zentrale Frage zusammendampfen: Prallt der Index noch einmal ab oder bricht er durch? Boden oder bodenlos? Womöglich werden bereits die nächsten Handelstage Aufschluss darüber geben. Sollte es zu einer Ausdehnung der Bewegung unter das Juni-Tief hinweg kommen, ist aus charttechnischer Sicht Obacht geboten. In diesem Fall würde sich dem Nasdaq 100 weiteres Abwärtspotential eröffnen. Eine Fortsetzung der Korrektur bis in den Bereich von 10.500+ Punkte oder gar ein Anlaufen der 10.000 Punkte wären dann zwei mögliche Szenarien. […]“



Zunächst konnte der Nasdaq 100 noch einmal die 11.000 Punkte verteidigen. Nach einem halbherzigen Erholungsversuch (endete im Bereich von 11.600+ Punkten) bahnte sich die Abwärtsdynamik schließlich doch Bahn. Der Nasdaq 100 tauchte unter das Juni-Tief und unter die Marke von 11.000 Punkten ab. Damit öffnete sich für den Index die (Fall)Tür in Richtung 10.500 Punkte.

Letztendlich kam der Bewegung im Bereich von 10.440 Punkten zum Stehen. Offenkundig fand damit gleichzeitig eine Marktbereinigung statt, denn der Nasdaq 100 startete daraufhin einen Erholungsversuch. Nach einem zähen Kampf mit dem Kursbereich um 11.000 Punkten brach der Index schließlich durch.

In den letzten Handelstagen löste sich der Nasdaq 100 von den 11.000 Punkten und erreichte kürzlich mit dem Bereich von 11.650 Punkten einen weiteren wichtigen Widerstandsbereich. Unter anderem verläuft hier auch der kurzfristig relevante Abwärtstrend (grün).

Kurzum. Um die Erholung und damit die Bodenbildung weiter voranzubringen, muss es aus charttechnischer Sicht für den Index nachhaltig über die 11.650 Punkte gehen. Rücksetzer unter die 11.000 Punkte sind dagegen zu vermeiden. Zahlreiche Preis- und Konjunkturdaten sowie die Vielzahl an Quartalsberichten und nicht zuletzt die in der nächsten Woche anstehende Leitzinsentscheidung der US-Notenbank kreieren eine spannende und herausfordernde Gemengelage.