Lynas‘ Managing Director Amanda Lacaze bezeichnete das Quartal denn auch als durchwachsen. Man sehe sich weiterhin erheblichen operativen Herausforderungen gegenüber. So habe Lynas beispielsweise im vergangenen Quartal durch einen vollständigen Zusammenbruch der Wasserversorgung, der auf Probleme bei dem malaysischen Versorger des Unternehmens zurückzuführen gewesen sei, 16 Produktionstage verloren.

Seltene Erden-Produzent Lynas Rare Earth (ISIN AU000000LYC6 / ASX LYC) hatte im abgelaufenen Quartal mit Wassermangel und Problemen mit dem Equipment zu kämpfen. So meldete das australische Unternehmen einen Umsatz von 294,5 Mio. AUD für das Quartal sowie eine Produktion von insgesamt 3.500 Tonnen an Seltene Erden-Oxiden (REO). Das sind 4% weniger als die 3.650 Tonnen REO aus dem vorangegangenen Berichtszeitraum.

Zudem, hieß es aus dem Unternehmen weiter, seien die Kosten der bereits 500 Mio. Dollar teuren Expansion von Mt Weld um 15% gestiegen, während sich die Seltene Erden-Preise im Quartal volatil gezeigt hätten, wie Frau Lacaze erklärte.

Die Preise für NdPr-Oxid hätten im Juli zu sinken begonnen, was sich bis Mitte September fortgesetzt habe, bevor eine Erholung begann und sich die Preise Ende des Quartals bei rund 700 RMB/kg stabilisiert hätten. (Das entspreche 88 USD/kg CIF1 China). Ausgelöst, so Frau Lacaze weiter, wurde diese Preisentwicklung durch die Befürchtung, dass die Erhöhung der Produktionsquote in China um 25% zu einem Überangebot führen würde. Diese Befürchtungen jedoch hätten sich als übertrieben herausgestellt.

Außerhalb Chinas ist Lynas derzeit der einzige, signifikante Produzent separierten Seltene Erden-Materials. Neben der Mt Weld-Mine in Western Australia betreibt das Unternehmen in Malaysia die größte Seltene Erden Verarbeitungsanlage der Welt und führt seine Produkte nach Asien, aber auch nach Europa und in die USA aus.

