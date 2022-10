PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Osteuropas wichtigste Aktienmärkte haben am Donnerstag allesamt zugelegt. Die höchsten Gewinne gab es an der Börse in Moskau. Dort stand für den russischen RTS-Index zum Schluss ein Plus von 1,41 Prozent auf 1103,95 Punkte auf der Anzeigetafel.

Während die freundliche Entwicklung der Wall Street am Nachmittag etwas Rückenwind brachte, haben die Handelsplätze in Westeuropa nach der jüngsten Zinsanhebung durch die Europäische Zentralbank keine klare Richtung mehr gefunden. Die Notenbank der Eurozone hatte am Nachmittag die Leitzinsen wie erwartet erneut um 0,75 Prozentpunkte nach oben geschraubt.