Die Aktie des US-Krypto-Miners Core Scientific hat den gestrigen Handelstag an der Nasdaq mehr als 78 Prozent im Minus abgeschlossen. Das Unternehmen warnt vor einem Konkurs und hat eine entsprechende Erklärung bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereicht. Zuerst berichtete darüber der US-Nachrichtensender CNBC.

Core Scientific ist eines der größten börsennotierten Krypto-Mining-Unternehmen in den USA. Der Krypto-Konzern war im Juli 2021 per SPAC-Börsengang an die Nasdaq gegangen. Damals erreichte Core Scientific eine Bewertung von 4,3 Milliarden US-Dollar. Heute liegt der Marktwert des Konzerns nur noch bei rund 84 Millionen US-Dollar.



Die Core Scientific-Aktie hat seit Jahresbeginn mehr als 97 Prozent an Wert verloren. Aktuell kostet ein Anteilsschein nur noch 0,23 US-Dollar.