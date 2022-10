Intel öffnete am vergangenen Donnerstag, den 27. Oktober nachbörslich seine Bücher zum dritten Quartal 2022. Der Chipkonzern wird hart vom Abschwung des PC-Marktes getroffen und greift zu umfangreichen Sparmaßnahmen. Diese Ankündigung goutierten die Marktteilnehmer mit einem Kursplus von 10,66 Prozent am darauffolgenden Freitag. Im dritten Quartal fiel der Konzernumsatz im Jahresvergleich um 20 Prozent auf 15,3 Milliarden US-Dollar. Unterm Strich brach der Gewinn sogar um 85 Prozent auf eine Milliarde US-Dollar ein. Im kommenden Jahr will Intel nun die Kosten um drei Milliarden US-Dollar senken und peilt bis Ende 2025 jährliche Einsparungen von acht bis zehn Milliarden US-Dollar an. Nicht nur der PC-Markt leidet unter einem Rückgang von 15 Prozent, auch beim Geschäft mit Rechenzentren musste Intel eine Schrumpfung um 27 Prozent verkraften.

