Die Twitter-Aktien stiegen von Montag bis Donnerstag vergangene Woche um circa sieben Prozent – ehe die Aktie am Freitag nach dem Abschluss des Deals vom Handel ausgesetzt wurde. Einen noch viel größeren Kurssprung machte der Dogecoin: In den zurückliegenden fünf Tagen stieg der Kurs um 70 Prozent. Vor dem Hintergrund der Begeisterung von Elon Musk für den Token könnte es noch weiter nach oben gehen. Musk, der sich mal selbst als "Dogefather" betitelte, ist bekannt dafür, durch Anspielungen in seinen Tweets Kurssprünge von bestimmten Aktien oder Kryptowährungen auszulösen.

Krypto-Fans hoffen nun darauf, dass Musk Kryptowährungen in die Social-Media-Plattform integrieren könnte. So wie er es bei Tesla getan hat. Einige Tesla-Produkte lassen sich via Bitcoin oder Dogecoin bezahlen. Für die Integration von Kryptowährungen spricht auch die 500 Millionen US-Dollar schwere Beteiligung von Binance an dem Twitter-Deal.