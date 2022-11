Neue Nachhaltigkeits-Ära bei Edelmetallen CO2-neutrale Goldbarren aus Deutschland

Wiesbaden (ots)



- Die SOLIT Management GmbH mit ihrem GoldSilberShop.de kooperiert mit der C.

Hafner GmbH & Co. KG

- Zusammenarbeit schafft Weltneuheit im Bereich nachhaltiger Anlagemöglichkeiten

- CO2-neutrale Goldbarren werden im GoldSilberShop.de ab Ende Oktober erhältlich

sein



Der Nachhaltigkeitsgedanke wird immer präsenter und hält somit in immer mehr

Branchen Einzug, so auch in den Edelmetallhandel. Aus diesem Grund kooperiert

GoldSilberShop.de mit der C. Hafner GmbH & Co. KG und bietet Goldbarren mit sehr

geringem CO2-Fußabdruck an. Als Weltneuheit kommt jetzt im Oktober ein komplett

CO2-neutraler Barren

(https://www.goldsilbershop.de/goldbarren/1-unze-goldbarren.html) auf den Markt.

GoldSilberShop.de setzt mit diesem Angebot ein klares Zeichen und leistet einen

wichtigen Beitrag in Sachen Nachhaltigkeit.