Institutionelle Anleger stiegen beim Bitcoin ein, so Wood. Der Grund: Der Bitcoin sei eine neue Asset-Klasse und professionelle Investoren nutzten die jüngsten Kursrückgänge für einen Einstieg.



Auf die Frage des Bloomberg-Journalisten Tom Mackenzie, ob sie an ihrer Bitcoin-Prognose von einer Million US-Dollar bis 2030 festhalte, erklärte Wood: "Oh ja! Er wird auf mehr als eine Million US-Dollar steigen."