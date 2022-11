Der Konzern, zu dessen Kunden BMW, Tesla und General Motors gehören, ist bereits jetzt einer der führenden Produzenten des Batterierohstoffs und hat auch weltweit schon einige Expansionsprojekte in Arbeit, will aber weiterwachsen, um die steigenden Lithiumnachfrage aus dem Elektromobilitätssektor und dem Bereich der Erneuerbaren Energien bedienen zu können.

Wie Livent-CEO Paul Graves neulich in einem Interview erklärte, müsse man weiterwachsen, könne nicht einfach stillhalten. Erst vergangenen Monat hatte das Unternehmen daher Sarah Maryssael zum Chief Strategy Officer ernannt, um global mögliche Lithiumdeals zu verfolgen. Vor Livent hatte Maryssael bei dem E-Autoproduzenten Tesla gearbeitet, wo sie für die Beschaffung von Lithium, Nickel und Kobalt verantwortlich war.

2020 hatte Livent bereits mit Hilfe eines Joint Ventures das Lithiumprojekt Nemaska in Québec gekauft, von dem man nun hofft, es 2025 in Betrieb nehmen und 34.000 Tonnen Lithium pro Jahr produzieren zu können. Schlussendlich soll Nemaska laut Graves 100.000 Tonnen jährlich fördern. Dennoch will sich das Unternehmen auch in Kanada nach weiteren Wachstumschancen umsehen.

Dem Livent-CEO zufolge ist man dabei an Deals in Australien – dort betreibt das Unternehmen ein Lithiumsoleprojekt – und Australien interessiert. Allerdings, so Graves weiter, werde man keine Lithiummine erwerben, sollte es in der Nähe keine ausreichenden Verarbeitungskapazitäten geben.

Livent dürfte angesichts der bereits extrem hohen und aktuell weiter steigenden Lithiumpreise nicht der einzige große Player sein, der sich nach Übernahmezielen und/oder vielversprechenden Projekten umsieht. Unserer Ansicht nach, dürfte sich dieses erhöhte Interesse bald auch verstärkt im Junior-Sektor bemerkbar machen. Auf Goldinvest.de beobachten wir deshalb seit Längerem mehrere, wie wir glauben, aussichtsreiche Lithiumexplorer:







