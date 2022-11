So wirtschaftlich ist der Black Friday für die Firmen

Niemand möchte sich mehr die Möglichkeit nehmen lassen, ein besonders gutes Schnäppchen an diesem Tag zu ergattern. Dabei bieten die handelsüblichen Geschäfte, aber auch natürlich etliche online Händler diesen besonderen Angebotstag an. Aber wie sehr profitieren eigentlich die Unternehmen von diesem Black Friday?

Ursprung des Black Friday

Wer auch nur ein wenig Englisch sprechen kann, der hat die beiden Worte schnell übersetzt in „schwarzer Freitag“. Wie so viele Thementage stammt auch dieser Tag ursprünglich aus den USA. Genaugenommen ist es der Freitag nach dem amerikanischen Erntedankfest Thanksgiving. Dieser fällt immer auf den letzten Donnerstag im Monat November. Von den USA bis hin in viele Städte der Welt hat sich der Name Black Friday als offizieller Schnäppchentag am letzten Freitag im November durchgesetzt.

Gute Geschäfte nicht nur am Black Friday

Wer nicht immer nur auf den einen Tag im November warten möchte, um die richtigen Preisknaller abzustauben, der sollte sich das ganze Jahr nach besonderen Aktionen umschauen. Es lohnt sich, verschiedene Portale zu durch stöbern und gezielte Rabatte auszukundschaften. Einfacher geht es allerdings vor allem online mit besonderen Schnäppchen und Deals Seiten. Hier werden von unzählig vielen Anbietern die besten Angebote auf einer Seite zusammengefasst. Es sind Reduzierungen von bis zu 70 % möglich, die gerade in den aktuellen Krisenzeiten den Geldbeutel deutlich entlasten. Und das Angebot hier ist weit gefächert. Von Nahrungsmitteln, bis hin zu Sportartikeln über Tierfutter, hier werden nicht nur bestimmte Waren angeboten.

Die Chance für Unternehmen

Händler machen an diesem Black Friday nachweislich mit am meisten Umsatz. Wenn die Firmen sich denn am breiten Angebotsfeld behaupten können. Jede Firma muss sich eigens ganz speziell auf diesen Tag vorbereiten und attraktive Angebote zur Verfügung stellen. Es ist enorm wichtig, dass man die Aufmerksamkeit der Kunden für seinen Online Shop erregt. Eine genaue Marktanalyse ist hier enorm wichtig. Anzeigen bei Social-Media-Plattformen sind sehr teuer und keiner möchte sein Geld zum Fenster herauswerden. Also heißt es, genau zu wissen, wo man seine Zielgruppen antrifft, um die Werbung bestens zu platziert zu wissen.

Nicht planlos drauf los

Eine Marketing Strategie aufzubauen, gehört zu den besten Vorbereitungen, die eine Firma treffen kann. Ein genauer Überblick darüber, zu welcher Zeit, in welchem Kanal, welcher Banner erscheinen sollte, fließt mit in diesen Plan ein. Dies sind wirklich wichtige Themen, da man so den Überblick über die gesetzten Aktionen behält. Nicht nur die Zielgruppen spielen eine entscheidende Rolle, auch die genaue Timeline der Aktionen bringt im Nachhinein den Erfolg, den sich ein Unternehmen durch diese Maßnahmen erhofft.

Gut vorbereitet sein

Wer gut vorbereitet ist, der bietet seine Aktionen eben nicht nur speziell am Black Friday an. Sondern dehnt seine Auswahl an attraktiven Angeboten mindestens bis hin zur Cyber Week aus. So können dann auch noch Spätentscheider von den Rabatten profitieren. Man sollte sicher aber bewusst sein, dass eine größere Werbekampagne dann auch den gewünschten Erfolg erzielt und mehr und mehr Kunden auf das eigene Portal lockt. Dieser erhöhte Traffic muss von den Online Shops getragen werden. Es darf zu keinerlei Ausfällen oder Verzögerungen kommen. Wenn Kunden Probleme auf der Bestellseite bekommen und sich mit ewig ladenden Seiten oder gar Seitenabbrüchen plagen müssen, dann verlieren diese schnell das Interesse und die Gefahr ist groß, dass zum Konkurrenten gewechselt wird.

Auf Kunden eingehen

Mehr potentielle Kunden auf den Seiten zu haben, bedeutet aber auch, dass diese mehr und mehr Nachfragen haben können. Es lohnt sich, die FAQ zu überarbeiten und hier von vornherein die am häufigsten gestellten Fragen zu beantworten. Die Präsenz auf Kontaktkanälen sollte erhöht werden, denn Kunden können versuchen dennoch in Kontakt zu treten und Fragen zu klären.

Der Black Friday stellt viele Unternehmen vor große Herausforderungen. Gleichzeitig bietet er aber auch eine grandiose Gelegenheit, um seine eigene Firma weiter nach vorne zu bringen. Wer hier gezielt arbeitet, der profitiert das ganze Jahr.