ESRT nimmt Pandora ins Einzelhandelsangebot von 112 W. 34th Street auf

NEW YORK, 11. November 2022 /PRNewswire/ -- Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT) gab heute bekannt, dass es für die inländische Schmuckmarke Pandora einen Mietvertrag an der Adresse 112 W. 34 th Street unterzeichnet hat. Sämtliche Einzelhandelsflächen von 112 W. 34 th Street sind zur Gänze vermietet. Pandora findet ihr neues Zuhause in einem Geschäft, das zuvor an Swatch vermietet war.

„Die Einzelhandelsmarken von 112 W 34th Street gehören, gemessen an der Kundenfrequenz und den Einzelhandelsumsätzen, zu unseren leistungsstärksten Geschäften", so Fred c. Posniak, SVP, Leasing bei Empire State Realty Trust. „Wir freuen uns, eine weitere großartige Marke in unser ESRT-Portfolio aufnehmen zu können."

Robert Gibson und David Berke von JLL vertraten Pandora bei den Mietvertragsverhandlungen. Fred C. Posniak von ESRT vertrat den Grundstückseigentümer.

Weitere Informationen über das Objekt 112 W. 34th Street finden Sie im Internet.

Über Empire State Realty Trust

Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT) ist ein Real-Estate-Investment-Trust (REIT), der Büro-, Einzelhandels- und Mehrfamilienobjekte in Manhattan und im Großraum New York besitzt und verwaltet. Unter anderem befindet sich das Empire State Building, das berühmteste Gebäude der Welt, im Besitz von ESRT. Das neu gestaltete Empire State Building Observatory wurde von Tripadvisor 2022 mit dem Travelers' Choice Best of the Best Award ausgezeichnet und zur Attraktion Nr. 1 in den USA und Nr. 3 in der Welt gewählt. Das Unternehmen ist führend in den Bereichen gesunde Gebäude, Energieeffizienz und Umweltqualität in Innenräumen und hat die niedrigsten Treibhausgasemissionen pro Quadratmeter aller börsennotierten REIT-Portfolios in New York City. Zum 30. September 2022 umfasste das Portfolio der ESRT ca. 9,2 Millionen Quadratmeter vermietbare Bürofläche, 700.000 Quadratmeter vermietbare Einzelhandelsfläche und 625 Wohneinheiten in zwei Mehrfamilienhäusern. Weitere Informationen über Empire State Realty Trust finden Sie auf esrtreit.com und indem sie ESRT auf Facebook, Instagram, Twitter und LinkedIn folgen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Bundeswertpapiergesetze. Sie können diese Aussagen daran erkennen, dass sie Wörter wie „angenommen", „geschätzt", „glaubt", „erwartet", „beabsichtigt", „geplant", „projiziert" oder die Verneinung dieser Wörter oder ähnliche Wörter und Ausdrücke enthalten, die sich nicht auf historische Sachverhalte beziehen. Sie sollten bei der Interpretation von zukunftsgerichteten Aussagen und dem Vertrauen darin Vorsicht walten lassen, da diese bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren mit sich bringen, die in einigen Fällen außerhalb der Kontrolle von ESRT liegen und die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge wesentlich beeinflussen können. Zu diesen Faktoren und Risiken gehören unter anderem die aktuelle Krise des öffentlichen Gesundheitswesens und die wirtschaftlichen Turbulenzen durch die COVID-19-Pandemie, ein Scheitern der Bedingungen oder der Leistungen in Bezug auf die oben genannten Ereignisse oder Transaktionen, regulatorische Änderungen und andere Risiken und Ungewissheiten, die von Zeit zu Zeit in den von ESRT und ESROP bei der SEC eingereichten Unterlagen beschrieben werden, einschließlich derjenigen, die im Jahresbericht von ESRT und ESROP auf Formblatt 10-K für das am 31. Dezember 2021 endende Jahr unter der Überschrift „Risk Factors" aufgeführt sind. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, sind ESRT und ESROP nicht dazu verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1944066/NEw_YORK.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/479871/Empire_State_Realty_Trust_Inc_ ...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/esrt-nimmt-pandora-ins-einzelhandelsangebot-von-112-w-34th-street-auf-301675960.html

Die Empire State Realty Trust Registered (A) Aktie handelt aktuell mit einem Plus von +0,99 % und einem Kurs von 7,685EUR an der Börse Tradegate.