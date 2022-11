Konjunkturdaten

Deutschland: Bundesfinanzministerium, Monatsbericht 11/22

07:00 Uhr, Finnland: Arbeitslosenquote 10/22

10:00 Uhr, EU: EZB Leistungsbilanz 09/22

10:00 Uhr, Polen: Industrieproduktion 10/22

10:00 Uhr, Polen: Erzeugerpreise 10/22

11:00 Uhr, Belgien: Verbrauchervertrauen 11/22

16:00 Uhr, EU: Verbrauchervertrauen 11/22 (vorläufig)

16:00 Uhr, USA: Richmond Fed Herstellerindex 11/22

22:30 Uhr, USA: API Ölbericht (Woche)



Wirtschafts- und Börsentermine vom Dienstag, 22.11.2022 Zeit Land Relev. Termin 14:30 CAN Einzelhandelsumsätze ex. Autos (Monat) 14:30 CAN Einzelhandelsumsätze (Monat) 16:00 EUR Verbrauchervertrauen 17:45 CAN BoC-Mitglied Rogers spricht



