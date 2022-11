Jetzt mal bitte eine klare, fundierte Antwort! Was taugt die AMC-Aktie? Antwort von Martin Goersch, mit Mike Seidl Chefredakteur unseres neuen Börsendienstes "America's Most Wanted": "AMC ist nach wie vor hoch verschuldet und verbrennt in jedem Quartal weiter munter Cash. Trotzdem wird verstärkt Geld in die Modernisierung der Kinosäle und in die Erweiterung von Spezialeffekten wie IMAX und Dolby Cinema gesteckt. Aktuell werden wieder Vorzugsaktien verkauft, um neues Kapital zu generieren."

Und jetzt? Wann hört das Geldverbrennen auf und fängt das Geldverdienen endlich an, wollten wir vom "America's Most Wanted"-Chef wissen. "AMC ist noch lange nicht über den Berg. Nötig sind jetzt einige neue Kassenschlager im Jahr 2023 und eine höhere Anzahl neuer Filme in den Kinos. Sonst könnte es eng werden. Konkurrent Cineworld hat bereits Konkurs angemeldet. Auf unserer Kaufliste steht die Aktie nicht", so das eindeutige Votum von Matin Goersch. Tipp: Laden Sie sich hier den kostenlosen (!) Report meiner Kollegen Goersch und Seidl herunter! Es lohnt sich.