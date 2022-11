VW will erstes Angebot für neuen Haustarif vorlegen

LANGENHAGEN (dpa-AFX) - Volkswagen will in der dritten Verhandlungsrunde über den Haustarif ein erstes Angebot vorlegen. Das kündigte eine Sprecherin des Unternehmens zum Beginn der Gespräche mit der Gewerkschaft IG Metall am Dienstag an. "Es ist ein konstruktives Angebot, was den Interessen des Unternehmens entspricht, aber auch den Belangen der Beschäftigten entsprechen wird."

Der Verhandlungsführer der IG Metall, Thorsten Gröger, erklärte: "Unsere Erwartungshaltung ans Unternehmen ist, dass ein ordentliches Angebot auf den Tisch kommt, was so nah wie möglich an unseren Anforderungen ist, damit wir möglichst zügig auch Klarheit für die Beschäftigten haben."