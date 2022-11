Bondmarkt-Omen für 2023 / Kommentar zur Entwicklung auf dem Anleihemarkt von Kai Johannsen

Frankfurt (ots) - Es sind klare Zeichen, die vom Markt der Bundesanleihen kommen, und sie bewegen immer mehr Auguren zum Umdenken. Aktuell ist die gesamte Kurve der Bundeswertpapiere - also die Renditestrukturkurve gemessen von den zwei- bis zu den 30-jährigen Laufzeiten - invertiert. Die Bundesschatzanweisungen (zweijährig) liegen aktuell bei einer Rendite von um die 2,18%, die Bundesobligationen (fünfjährig) rentieren mit 1,99%, und die zehn- bzw. 30-jährigen Bundesanleihen liegen bei Renditen von um die 1,94% bzw. "nur" noch um die 1,77%. Die langfristigen Sätze der Bundestitel liegen also unter den kurzfristigen Renditen, und zwar in einem Ausmaß des zweistelligen Basispunktebereichs zwischen den zweijährigen Laufzeiten und den länger laufenden Titeln. Damit signalisiert der Markt nicht mehr nur eine Konjunkturabschwächung, sondern preist die Rezession ein.

Zeitgleich nehmen auch immer mehr Volkswirte und Marktanalysten an, dass der Zinserhöhungspfad der Zentralbanken sich so langsam auf sein Ende zubewegt - trotz mancher anderslautender Aussagen von Notenbankern, die keinen Raum für schwächere Zinsanhebungen oder gar bald eintretende Senkungen der Leitzinsen sehen oder sehen wollen. Wenn die Wirtschaft sich aber auf eine Rezession zubewegt, dann werden weiter steigende Leitzinsen die Unternehmen, die durch die aufziehende Krise ohnehin schon unter Druck geraten, noch mehr in Bedrängnis bringen. Irgendwann müssen Zentralbanker dann erkennen, dass weitere Leitzinssteigerungen der Wirtschaft nur noch mehr schaden, als sie in der Bekämpfung der Inflation womöglich nutzen.



Leitzinssenkungen stehen dann auf dem Programm. Gut möglich also, dass die Zentralbanker in der jetzigen Situation bestrebt sind, sich für diese Phase der Rezession noch mehr Pulver zur Seite zu legen - aber auch, dass damit ein baldiges Ende der Fahnenstange bei EZB, Fed & Co. einhergeht. Der Bund-Markt preist ein derartiges Szenario zunehmend stärker ein. Und damit könnten die aktuellen Renditehöhen bald der Vergangenheit angehören, von Hochs hat der Markt sich ja schon abgesetzt. Auf 30-Jahre-Frist gibt es nur noch weniger als 2% - Tendenz fallend, bei zehnjährigen Laufzeiten das gleiche Bild.