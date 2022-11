US-Anleihen drehen in ruhigem Handel moderat ins Plus

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben nach einem verhaltenen Start moderat ins Plus gedreht. Nach der Feiertagspause am gestrigen "Thanksgiving"-Tag gewann der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) im verkürzten Handel am "Black Friday" letztlich 0,11 Prozent auf 113,08 Punkte. Zehnjährige Treasuries rentierten mit 3,69 Prozent.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer