Sinopec entdeckt ertragreiche Schiefergasvorkommen im Sichuan-Becken

Peking, China (ots/PRNewswire) - Das Schiefergasfeld Qijiang enthält neue

Vorkommen von 145,9 Milliarden Kubikmetern



Die China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, "Sinopec") hat bekannt

gegeben, dass in der ersten Phase des Qijiang-Schiefergasfeldes eine bedeutende

Entdeckung im Sichuan-Becken mit einer nachweisbaren geologischen Reserve von

145,968 Milliarden Kubikmetern gemacht worden ist. Die von den Unternehmen

Sinopec Exploration Company und Sinopec Southwest Oil & Gas Company gemachte

Entdeckung stellt einen bedeutenden Durchbruch für das Projekt "Deep Earth -

Natural Gas Base in Sichuan and Chongqing" von Sinopec dar.



Das Qijiang-Schiefergasfeld ist das erste Schiefergasfeld, das in mitteltiefen

und tiefen Schichten in einer komplexen tektonischen Zone am Rande des Beckens

entdeckt wurde. Schiefergas, das in mehr als 3.500 Metern Tiefe lagert, wird als

tiefliegendes Schiefergas bezeichnet, und die Tiefe der Schieferformationen in

Qijiang reicht von 1.900 bis 4.500 Metern, die überwiegend aus tiefliegendem

Schiefergas bestehen. Aufgrund der komplexen, sich überlagernden Schichten war

das Projekt mit großen Herausforderungen wie einer deutlich größeren Tiefe und

variabler Bodenspannung verbunden.