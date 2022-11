BARCLAYS stuft Thyssenkrupp auf 'Underweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Thyssenkrupp auf "Underweight" mit einem Kursziel von 5,10 Euro belassen. Auf dem Kapitalmarkttag habe das Management sich kurz zur Strategie geäußert, mit Fokus auf die Sparten Materials und Wasserstoff, schrieb Analyst Tom Zhang in einer am Montag vorliegenden Studie. An den finanziellen Zielen oder die weiter gefasste Strategie habe der Konzern nichts geändert./ajx/misVeröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2022 / 15:20 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2022 / 15:21 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ThyssenKrupp Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,23 % und einem Kurs von 5,252EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Tom Zhang

Analysiertes Unternehmen: Thyssenkrupp

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 5,10

Kursziel alt: 5,10

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m