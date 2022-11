Analyst Timo Emden von Emden Research schreibt in einer aktuellen Analyse: "Krypto-Anleger müssen sich am Montag zunächst mit einem Störfeuer aus China auseinandersetzen. Die Sorge über Proteste im Land haben zu Wochenbeginn den Bitcoin Kurs Richtung 16.000-Dollar-Marke gedrückt. Gleichzeitig haben Investoren die Entwicklungen rund um die jüngste FTX-Pleite im Blick."

Anfang des Monats hatte die Krypto-Börse FTX in den USA einen Insolvenzantrag gestellt. Zuvor hatten Krypto-Trader innerhalb weniger Tage Milliarden an Kapital abgehoben. Ein Rettungsversuch durch Binance war gescheitert. Das hatte für einen heftigen Crash am Krypto-Markt gesorgt.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralredaktion

